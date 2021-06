“6G 상용화 이정표” 삼성전자, 6G THz 대역 무선통신 시연 성공

美 산타바버라 캘리포니아 주립대와 140GHz 대역서 6.2Gbps 속도 확보

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,900 2021.06.16 08:42 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 아웃도어 TV 더 테라스, 야외 시인성 화질 검증 획득삼성·LG전자, 내년 CES 오프라인 전시 참가한다…신기술 공개 기대코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 close 가 미국 산타바버라 캘리포니아 주립대(UCSB)와 6G 테라헤르츠(THz) 대역에서 통신 시스템 시연에 성공하며 테라헤르츠 대역의 6G 이동통신 활용 가능성을 검증했다고 16일 밝혔다.

테라헤르츠 대역은 100기가헤르츠(GHz)~10THz 사이의 주파수 대역으로 주파수 대역이 올라갈수록 넓은 통신 대역폭을 사용할 수 있어 5G보다 최대 50배 빠른 1Tbps(1초에 1조 비트를 전송하는 속도)를 목표로 하는 6G 통신의 후보 주파수 대역으로 꼽히고 있다.

그러나 높은 주파수 대역일수록 전파 특성상 경로 손실이 크고 전파 도달 거리가 짧아지는 문제가 있어 통신 시스템 내에 수많은 안테나를 집적하고 전파를 특정 방향으로 송·수신하는 고도의 빔포밍(Beamforming) 기술이 요구된다. 또한 초고속 통신을 위해선 세밀한 무선주파수 집적회로(RFIC)의 회로 제작 등 기술적인 난제도 있다.

최근 개최된 국제전기전자공학회(IEEE) 국제통신회의(ICC 2021) 테라헤르츠 통신 워크숍에서 삼성전자의 삼성리서치와 삼성리서치 아메리카(SRA), UCSB 연구진은 공동으로 테라헤르츠 대역인 140GHz를 활용해 송신기와 수신기가 15m 떨어진 거리에서 6.2Gbps(초당 기가비트)의 데이터 전송 속도를 확보·시연했다.

기존 테라헤르츠 대역의 시연은 RFIC 또는 모뎀 역할을 하는 계측 장비와 안테나만을 이용해 데이터를 전송하는 방식이었으나 삼성전자와 UCSB 연구진은 RFIC, 안테나, 베이스밴드 모뎀까지 통합해 실시간 전송 시연에 성공했다. 6G 상용화를 위해 해결해야 할 테라헤르츠 대역의 높은 경로 손실과 낮은 전력 효율 등 기술적 난제 극복에 의미 있는 진전을 이룬 것이다.

특히 LTE와 5G에서 널리 사용되고 있는 상보형 금속산화물 반도체(CMOS) 공정 기반 RFIC와 이를 통해 구동되는 128개 안테나 소자가 배열된 송신기와 수신기 모듈, 실시간 고성능 빔포밍을 지원하는 모뎀을 구성해 시연을 성공시켰다.

최성현 삼성리서치 차세대통신연구센터장(전무)은 "테라헤르츠 대역이 6G 주요 주파수 대역으로 활용될 것으로 보고 있다"며 "이번 시연은 이의 상용화 실현 가능성을 보여주는 중요한 이정표"라고 설명했다. 마크 로드웰 UCSB의 교수도 “UCSB는 100GHz 이상의 테라헤르츠 주파수에 대한 지식을, 삼성은 무선 시스템과 통신 네트워크에 대한 전문지식을 갖고 있다”며 협력의 중요성을 강조했다.

6G가 상용화되면 통신 성능의 개선으로 몰입형 확장현실(XR)이나 홀로그램 등 신규 서비스가 모바일 단말에서도 지원이 가능해지고, 이동통신 기술의 적용 영역이 위성통신이나 도심 항공 모빌리티까지 확장될 것으로 예상된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr