[아시아경제 유병돈 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 8,620 전일대비 30 등락률 -0.35% 거래량 3,871,908 전일가 8,650 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 수영장에 영어학원까지…커뮤니티 차별화에 아파트 '억대 웃돈'[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일대우건설, 김형·정항기 각자 대표이사 체제로 변경 close 은 매각 추진설과 관련해 최대주주(KDB인베스트먼트)에 확인한 결과, 일부 원매자가 관심을 표명한 것으로 확인됐다고 15일 공시했다.

최대주주는 원매자들에 오는 6월 25일까지 구체적인 제안서 제출을 요청한 상태이다. 이를 바탕으로 매각 추진여부를 결정할 방침이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr