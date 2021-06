[아시아경제 유병돈 기자] 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 031980 | 코스닥 증권정보 현재가 11,750 전일대비 100 등락률 +0.86% 거래량 86,808 전일가 11,650 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 2분기 '신상' 뭘 담았나올해 반도체 설비투자 사상 최대 전망…국내 장비업계 '반색'美 증시 상장 바이오 대장株 나온다!! ‘이 종목’ 주가 올라갑니다 close 는 412억5000만원 규모의 연구개발 캠퍼스(R&D Campus) 신축을 위한 신규 시설 투자를 결정했다고 15일 공시했다.

이는 자기자본 대비 20.89%에 해당한다. 투자기간은 오는 16일부터 2024년 2월29일까지다.

피에스케이도 이를 위해 412억5000만원을 투자한다. 회사측은 “총공사금액은 825억원으로, 피에스케이와 피에스케이홀딩스가 50%씩 부담할 예정”이라고 밝혔다.

