[클릭 e종목]"피에스케이홀딩스 목표가 상향…주력장비 판매 늘 것"

한국투자증권은 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 031980 | 코스닥 증권정보 현재가 67,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,500 2026.01.27 개장전(20분지연) 관련기사 AI 칩 첨단화에 주목받는 유리기판 관련 종목은[클릭e종목]코스피 2600선 붕괴…엔비디아 급락에 반도체株 '우수수'[클릭 e종목]"피에스케이, 사상 최대 실적 행진…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 8만8000원으로 기존 대비 28% 상향한다고 27일 밝혔다.

채민숙 한국투자증권 연구원은 "인공지능(AI)칩과 고대역폭메모리(HBM)를 결합한 '칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWos)' 공급 부족으로 TSMC 등에서 CoWos 생산량을 늘리려는 가운데, 피에스케이홀딩스는 디스컴 장비, 리플로우 장비 등 주력 장비를 CoWos 부문에 판매하고 있어 직접적인 수혜를 입을 전망"이라며 "실리콘 관통 전극(TSV) 공정 생산 규모가 일정 수준에 도달해 HBM 후공정 투자 규모는 전년 대비 감소할 수밖에 없지만, CoWos 투자가 이를 메울 것"이라고 분석했다.

이어 "이 밖에도 올해 고객사의 TSV를 통한 생산 일부 확장이 계획돼 있어 하반기 추가 실적 상승 요인이 될 것"이라고 덧붙였다.

채 연구원은 "지난해 4분기 매출액은 498억원, 영업이익은 125억원으로 지난해 3분기 대비 감소하겠지만, 이는 지난해 2분기 장비 매출 지연분이 지난해 3분기에 인식되면서 실적이 급격히 높아진 영향으로 업황과는 무관하다"고 전했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



