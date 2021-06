진주시, 치매 어르신 1 대 1 맞춤형 사례관리 서비스 제공

치매 환자 돌봄 공백 최소화 인지능력 향상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 치매 환자들의 돌봄 공백을 최소화하고 인지능력을 향상하기 위해 1 대 1 ‘맞춤형 사례관리 서비스’를 제공하고 있다.

맞춤형 사례관리 사업은 치매안심센터에 등록된 치매 환자 중 돌봄의 사각지대에 있거나 치매로 인해 복합적인 문제가 동반되면 치매 어르신의 현재 상황적 특성을 고려해 치매 사례관리위원회에서 대상자를 결정해 추진한다.

대상자로 선정되면 전화로 비대면으로 안부를 확인하고 보호 물품, 치매 치료관리비 지원, 치매와 관련된 상담 등의 치매안심센터 서비스를 받을 수 있다.

또한 긴급한 개입이 필요하다고 판단되면 가정방문을 진행해 지역사회 자원을 찾아 연계해 도움을 주거나 필요한 물품도 함께 제공한다.

시 관계자는 “맞춤형 사례관리 서비스로 돌봄 사각지대에 놓인 치매 어르신들을 발굴하고 치매 환자들이 지역사회에서 건강하게 살아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

