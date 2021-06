삼성전자, 더프레임 아트스토어에 몬드리안·칸딘스키 명작 추가

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,000 2021.06.15 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다 close 가 스페인 티센 보르네미사 국립 미술관과 협업해 라이프스타일 TV '더 프레임'에 20세기 주요 미술 작품 23점을 추가했다고 15일 밝혔다.

삼성 더 프레임에는 '아트스토어' 기능이 있어 전 세계 40여개의 유명 박물관, 미술관이 제공하는 1500점에 달하는 예술 작품을 UHD 화질로 즐길 수 있다. 이번에 추가된 컬렉션에는 추상회화의 양대 선구자로 불리는 피에트 몬드리안과 바실리 칸딘스키를 비롯해 20세기를 대표하는 작가들의 유명 작품이 대거 포함됐다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 성일경 부사장은 "이번 협업으로 더 다양한 20세기 대표 미술 작품들을 더 프레임에서 감상할 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 세계적인 미술관에서 신진 작가에 이르기까지 폭넓은 협업을 통해 소비자들이 일상에서 예술적 가치를 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

