국가인권위 차기 위원장 후보 추천위 구성 완료…후보자 공개모집

[아시아경제 이관주 기자] 오는 9월 임기가 만료되는 최영애 국가인권위원회 위원장의 후임 선출을 위한 후보 추천위원회가 14일 첫 회의를 개최하고 본격적인 활동을 시작했다.

인권·시민단체의 큰 관심 속에 지난달 31일부터 이달 4일까지 후보추천위원 공개 모집이 진행됐고, 대한변호사협회 등 추천을 받아 연령·성별·활동 지역·인권 분야 등을 고려해 대통령이 최종 9명을 지명했다.

후보추천위는 권태선 리영희재단 이사장을 위원장으로 박진 다산인권센터 상임활동가, 이상재 대전충남인권연대 사무국장, 이철갑 조선대 의대 작업환경의학과 교수, 이한숙 이주와 인권연구소 소장, 임소연 한국장애인자립생활센터협의회 사무총장, 장예정 천주교인권위원회 상임활동가, 정미화 법무법인 남산 대표변호사, 홍승기 인하대 법학전문대학원 교수 등이 참여한다.

후보추천위는 인권에 관한 전문적인 지식과 경험이 있고, 인권의 보장과 향상을 위한 업무를 공정하고 독립적으로 수행할 수 있다고 인정되는 사람을 인권위원장 후보로 추천할 예정이다. 인권위원장 후보자는 공개모집으로 진행되며, 이달 15일부터 25일까지 지원서를 접수한다.

