日 관방 "G7 한일 정상 약식회담 일방취소? 사실 아냐"

[아시아경제 유제훈 기자] 가토 가쓰노부(加藤勝信) 일본 관광장관이 주요 7개국(G7) 정상회담을 계기로 한일 양국이 약식 정상회담을 갖기로 합의했다가 일본이 일방 취소했다는 한국 당국자의 발언에 대해 "그런 사실이 없다"고 말했다고 NHK가 14일 보도했다.

보도에 따르면 가토 관방장관은 이날 오후 정례 기자회견에서 "(일방 취소설과 관련한) 보도는 알고 있지만, 이는 사실에 반할 뿐만 아니라 일방적인 주장이다. 즉시 한국 측에 항의했다"면서 이같이 밝혔다.

앞서 외교가에선 일본이 독도 주변에서 오는 15일 진행될 국군의 독도방어훈련을 빌미로 정상회담을 일방 취소했다는 분석이 제기된 바 있다. 가토 관방장관은 이를 부인하면서 독도에 대해서도 "독도(다케시마)가 역사적 사실에 비추어도, 국제법상으로도 명백한 일본 고유의 영토임을 고려할 때 (주장을) 받아들일 수 없다"고 거듭 말했다.

