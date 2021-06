[아시아경제 오현길 기자] IHQ IHQ 003560 | 코스피 증권정보 현재가 2,055 전일대비 45 등락률 -2.14% 거래량 2,413,284 전일가 2,100 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 IHQ, 피팝·메가폰엔터테인먼트 자회사로 편입IHQ, 김창열 부문장 자진사임IHQ '롤여신' BJ 유소나와 전속 계약 close 는 자회사인 IHQ리츠가 711억원에 신사동 토지 및 건물을 취득했다고 14일 공시했다.

