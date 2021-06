서울시, '재난으로부터 안전한 서울' 소방안전작품 공모전

내달 30일까지 사진, 캘리그라피, 안전홍보 창작이미지 작품 접수…9월 시상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 내달 30일까지 ‘제31회 서울시 소방안전작품 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

‘소방안전 작품공모전’은 1991년부터 매년 개최돼 올해로 31회째이며 그동안 다양한 작품 공모 및 전시를 통해 안전에 대한 사회적 관심을 높이는 역할을 수행해 왔다.

올해 공모전은 ‘화재, 감염병 등 재난으로부터 안전한 서울’이 주제이며 △사진 △캘리그라피 △안전홍보 창작이미지 3개 부문으로 진행된다.

서울시민을 비롯하여 누구나 참가할 수 있고 재난·안전을 소재로 하되 응모작품 속 배경은 서울시와 관련이 있어야 한다.

공모전에 참여하려면 서울시 소방재난본부 홈페이지에서 응모양식을 다운로드한 후 30일까지 작품과 함께 지정 이메일로 제출하면 된다. 더욱 자세한 내용은 서울시 소방재난본부 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이밖에 서울시 소방재난본부는 초등학생에게 참여기회를 제공하는 소방안전포스터 공모전도 ‘11월 불조심 강조의 달’에 맞춰 개최할 예정이다.

이번 공모전에 출품된 작품은 외부 전문가가 참여하는 심사를 거쳐 8월 중 입상작품이 선정된다. 시상내역은 소방안전포스터 공모전까지 포함해 대상(5점), 최우수상(5점), 우수상(19점), 안전작품상(22점), 안전홍보상(2015점)으로 포스터 부문을 제외한 시상은 9월 중 진행할 예정이다.

권혁민 서울시 소방재난본부 예방과장은 “소방안전작품 공모전에 많은 시민들의 관심과 참여를 당부드리며 이번 공모전을 통해 우리사회의 안전문화가 더 확산되길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr