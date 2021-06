유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 14일 서울 영등포구 한국교육시설안전원에서 한국대학교육협의회, 한국전문대학교육협의회 회장단과 간담회를 가졌다. 김인철 대교협 회장이 발언하고 있다. 이번 간담회는 대면수업 확대를 포함한 2학기 대학 학사 운영방안에 대한 현장의 의견을 청취하기 위해 마련됐다. /문호남 기자 munonam@

