서울 마포 오피스텔서 20대 남성, 숨진채 발견…경찰, 친구 2명 체포

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포구의 한 오피스텔에서 20대 초반 남성이 나체로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

14일 경찰에 따르면 서울마포경찰서는 전날 오전 6시께 숨진 A씨의 친구라고 주장하는 남성 B씨의 신고를 받고 서울 마포구 연남동 소재 한 오피스텔에 출동해 A씨의 사망 사실을 확인했다.

경찰은 같은 오피스텔에 살고 있었다고 하는 B씨와 또 다른 남성 C씨를 중감금치사 혐의로 긴급체포했다. 이후 국립과학수사연구원 시신 부검을 의뢰한 결과 '외관상 사망에 이를 만한 상처는 발견되지 않았다'는 1차 구두 소견을 전달받았다.

경찰은 두 사람을 상대로 A씨의 사망 경위를 파악하고 혐의점이 있는지 조사할 필요가 있다고 판단해 이들을 입건했다.

경찰 관계자는 "명확한 사망 경위를 파악하고 입건된 2명에게 혐의점이 있으면 엄정하게 처리할 것"이라며 "향후 수사 결과에 따라 혐의는 변경될 수 있고 구속영장 신청을 검토할 수 있다"고 말했다.

