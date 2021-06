퀄컴, 이공계 인재육성 프로그램 '퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아' 지원자 모집

이공계 석박사과정 대학원생 대상 학술 논문 경연 대회

최대 20건의 논문 선정해 연구 장학금 지원

[아시아경제 구은모 기자] 퀄컴이 오는 8월15일까지 ‘퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아 2021’의 지원자를 모집한다고 14일 밝혔다. 퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아는 정규 석·박사 과정에 있는 학생들을 대상으로 한 학술 논문 경연 대회다. 지원자는 인공지능(AI), 머신러닝, 자율주행 분야의 연구 논문을 제출하고, 서면 및 발표 심사를 거쳐 최종 수상자들을 선발할 예정이다.

지난해에 이어 올해 두 번째로 진행되는 퀄컴 이노베이션 펠로우십은 이공계 학생들이 연구 활동에서 자율성과 전문성을 추구하고, 나아가 창의적인 아이디어를 도출하도록 독려하는 것을 목표로 한다. 아울러 퀄컴 연구진들과 소통하고 조언을 얻을 수 있는 지식 교류의 장도 마련된다.

지원자들이 제출한 연구 논문은 평가단의 심사를 거쳐 지원자들의 발표와 포스터 세션을 바탕으로 한 발표 심사가 진행된다. 이후 논문의 아이디어 혁신·창의성, 연구 이해도·실험 결과, 추가 연구 잠재력 등을 종합적으로 고려해 최종 수상자들을 선발한다. 퀄컴은 최종 선발된 최대 20팀에게 장학금을 소속 학교로 전달할 예정이다.

권오형 퀄컴코리아 사장은 “퀄컴은 혁신적 가치를 발휘하고 미래지향적 변화를 이끌어갈 수 있는 이공계 인재들을 발굴 및 지원하고자 꾸준히 노력하고 있다”며 “퀄컴 이노베이션 펠로우십 코리아를 통해 퀄컴의 전문성과 경험을 공유하고, 우수 인재들이 서로 의견을 교류하고 성장할 수 있는 배움의 장을 마련하게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

