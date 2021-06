GS25 '나만의 냉장고' 앱 10주년…누적회원 700만 돌파·6300만개 상품 보관

14일부터 스메그 냉장고 등 37대 실제 냉장고 지급 행사 진행

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 2011년 출시한 '나만의 냉장고' 애플리케이션이 출시 10주년을 맞이했다고 14일 밝혔다.

'나만의 냉장고'는 GS25에서 고객들이 1+1, 2+1과 같은 행사상품을 구매할 경우 받게 되는 증정품에 대해 원하는 시기에 가져갈 수 있도록 보관함 기능을 개발해 선보인 앱이다. 출시 후 현재까지 누적 회원 수 700만명을 돌파했다. 우리나라 인구 8명 중 1명이 가입한 셈이다.

GS25는 10년 간 '나만의 냉장고'에 가장 많이 보관된 '베스트3' 상품은 유어스 야쿠르트그랜드280㎖, 광동 비타500 100㎖, CAFE25 아메리카노(HOT) 순이라고 말했다. 사용 연령대는 30~40대가 50% 이상의 높은 비중을 차지했다. '나만의 냉장고' 앱 보관함 기능에는 6300만개가 넘는 상품이 보관됐으며 보관함에 있는 선물하기 기능은 546만건이 넘었다.

GS25는 "그동안 '나만의 냉장고' 앱에 보관함 기능을 시작으로 QR통합결제, 원플러스콘, 쇼핑몰, 예약주문, 와인25플러스, 구독 서비스 등 고객을 위한 맞춤형 서비스를 제공했다"며 "향후에도 보관상품 공유, 맛집 안내 서비스, 배달 서비스, 리워드 확대 등 고객들이 더 많은 혜택을 누릴 수 있도록 서비스 기능을 확대할 계획"이라고 말했다.

한편 GS25는 '나만의 냉장고' 앱 10주년을 맞아 행사를 진행한다. 이달 14일부터 7월31일까지 행사상품 구매 시 스메그(SMEG) 냉장고를 비롯해 총 37대의 실제 냉장고를 지급하는 경품 이벤트를 펼친다. '나만의 냉장고' 앱에서 프레시푸드(도시락, 김밥, 주먹밥 등 간편식) 예약주문 50% 할인쿠폰, 구독 서비스 30일 무료쿠폰 등을 얻을 수 있는 게임 이벤트도 진행한다. 14일부터 '나만의 냉장고' 앱에서 신규 가입하는 1만명 고객 대상으로 롯데 월드콘 쿠폰을 지급하며 약 30여종 상품을 50% 할인해 선보이는 원플러스콘 행사도 선보인다.

GS리테일은 지난해 5월 각 플랫폼을 하나로 통합한 새로운 멤버십 브랜드 '더팝(THE POP)'을 선보이며 '나만의 냉장고' 앱을 비롯해 'GS수퍼마켓' 앱, 기타 멤버십 서비스를 통합했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr