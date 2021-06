학교급식 조리실습 레시피 보급…마파두부·라따뚜이도

11월까지 유튜브·홈페이지 등에 3주마다 동영상 자료 제공

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청 산하 서울시교육청학교보건진흥원은 영양교사와 영양사, 조리종사원을 대상으로 6월부터 11월까지 '학교급식 관계자 조리실습 교육'을 실시한다.

이번 교육은 전문교육기관인 서울현대직업학교와 연계해 동영상(7차)과 현장실습(2차) 교육을 병행 운영한다. 교육 주제는 학교급식에 다양한 조리방법을 활용할 수 있는 ▲태국, 프랑스, 중국 등 전통적인 세계 요리 ▲오븐을 활용한 요리 ▲야채 요리 ▲생선요리 한상차림 요리 등이다.

8일부터 학교보건진흥원 공식 유튜브와 홈페이지, 서울학교급식포털에 동영상 교육자료가 제공된다. 3주마다 교육자료를 제공할 계획이다. 처음 제공되는 자료는 전통적인 세계요리로 뿌빳뽕커리, 라따뚜이, 마파두부 등이다.

코로나19 상황에 따라 7~8월에는 소수 인원을 대상으로 서울현대직업학교에서 현장실습 교육도 실시할 예정이다.

박상근 학교보건진흥원장은 "앞으로도 교육대상자의 수요를 적극 파악하고 반영한 테마별 교육과정 운영을 통해 학교급식 품질 향상과 만족도를 높이기 위하여 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

