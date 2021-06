행안부, 탄소중립 국민참여 활성화…탄소중립위와 협업 추진

행안부, '제2회 정부혁신추진협의회' 개최

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 ‘2050 탄소중립 실현’에 대한 국민적 공감대 형성과 국민의 정책 아이디어 발굴을 위해 국민참여 활성화를 추진한다.

14일 행정안전부는 15일 비대면 온라인으로 '2021년 제2회 정부혁신추진협의회'를 개최해 탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안 등 정부혁신 과제를 논의한다. 지난 해 11월 출범한 제2기 정부혁신추진협의회는 현장 경험이 풍부한 기업·시민단체·학계 등 민간 위원과 정부혁신 관계부처(차관)·지방자치단체(부단체장)·공공기관·지방공기업(대표) 등 정부 위원으로 구성된 범정부 민관 정부혁신 협의체다.

이번 협의회 전체회의는 코로나19 상황으로 온라인으로 개최하며 탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안과 함께 국민제안 정책화 현황 및 협의회 대표 혁신과제 추진상황을 논의할 예정이다. 우선 협의회는 탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안에서 탄소중립과 관련한 국민의 다양한 정책 아이디어를 수립하기 위해 중앙부처와 지방자치단체의 정책 제안 플랫폼을 연계하는 ‘전국 동시 국민제안 발굴 이벤트’ 계획을 제시한다.

주제 토론으로는 문재인정부 정부혁신 성과와 향후 추진전략에 대해 윤태범 현 정책기획위원회 국정과제지원단장이 발제하고, 국민이 체감하는 확실한 변화를 만들기 위해 앞으로의 정부혁신 성과를 실질화하기 위한 방안을 논의할 예정이다.

주형철 정부혁신추진협의회 공동위원장은 "탄소중립은 행정·공공기관과 민간 기업, 국민들의 일상생활에서의 실천과 협력이 필요한 어려운 과제로 국민이 주도하는 탄소중립 실현을 위해 정부혁신추진협의회가 탄소중립위원회와 긴밀하게 협력하여 시너지 효과를 내길 기대한다"고 말했다.

이재영 행정안전부 차관은 "정부혁신의 지난 4년을 되돌아보니 국민의 참여를 바탕으로 국민 일상 속의 혁신 성과를 내는 데에 민·관이 함께 참여하는 정부혁신추진협의회가 중요한 역할을 했다"서 "앞으로도 협의회가 정부혁신 추진에 있어 든든한 지원군 역할을 해주시길 기대한다"고 밝혔다.

