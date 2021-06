[아시아경제 김은별 기자] 주요 7개국(G7) 정상들이 코로나19 백신을 10억회분 이상 기부하기 위해 노력하기로 했다.

13일(현지시간) 외신에 따르면 G7 정상회의 공동성명(코뮈니케) 최종본에는 회원국이 내년 말까지 백신 10억회분을 기부하고, 기부를 더 늘리기 위해 앞으로 몇 달간 민간 분야와 주요 20개국(G20) 등과 함께 노력한다는 내용이 포함될 것으로 알려졌다.

소식통 등에 따르면 각국 외교관들은 전날 밤 늦게까지 공동성명 문구를 맞추는 작업을 했고 현재 마무리 단계에 들어간 것으로 전해졌다.

앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용, G7 정상들이 공동성명에서 대만 해협 평화와 안전을 촉구한다고 보도했다.

