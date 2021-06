"디지털 활용 소상공인 고작 15.4%…'스마트한' 영업 필요"

중기벤처연 '소상공인 디지털 전환 현황' 발표

제조업·숙박음식점, 고연령층 디지털 활용 낮아

"디지털 확산 체계, 불공정 보호장치 마련해야"

[아시아경제 김보경 기자] 디지털 중심의 경제성장 시대 속 실제 디지털 기술을 활용하고 있는 소상공인은 15.4%에 불과하다는 조사 결과가 나왔다. 소상공인도 '스마트한' 영업방식으로 조속히 전환할 필요가 있다는 목소리가 나왔다.

중소벤처기업연구원은 코로나19로 가속화되고 있는 비대면 거래의 확산에 대응하기 위한 '소상공인 디지털 전환 현황 및 단계별 추진전략' 보고서를 13일 발표했다.

중기벤처연은 보고서를 통해 "코로나19로 인한 비대면 거래 가속화는 전통 소상공인의 영업에 치명적 타격을 주고 있다"면서 "정책을 통한 디지털 전환을 신속하게 유도해야 한다"고 강조했다.

모바일 중심으로 한 온라인 쇼핑 규모가 급성장하는 가운데 소상공인들이 전통방식의 영업을 지속할 경우 디지털 거래에 익숙한 고객의 외면으로 매출이 감소할 우려가 있다.

그러나 703개 소상공인을 대상으로 실시한 실태조사 결과, 현재 디지털 기술을 활용하고 있는 소상공인은 15.4%에 그친 것으로 나타났다.

특히 전문과학기술업(4.0%), 수리·기타서비스업(5.8%), 숙박·음식점업(7.6%), 제조업(7.6%) 등에서 낮은 활용도를 보이고 있었다.

활용되고 있는 기술은 대부분 온라인쇼핑몰(20.3%)이며, 스마트오더(5.1%), 무인결제/주문형 키오스크(1.3%) 순으로 나타났다.

디지털 기술 활용 필요성을 느끼고 있는 소상공인도 29.7%에 불과했다. 디지털 전환이 필요한 소상공인 분야는 사업체 운영관리(34.9%), 제품/서비스 판매(33.4%), 고객관리(15.4%), 원재료 주문 및 납품(9.0%)의 순으로 나타났다.

소상공인의 디지털 기술 수용성은 보통 이하(5점 만점에 2.98점) 수준에 머물렀다. 특히 부동산업과 수리·기타서비스업 등의 업종과 50~60대 등 고연령층에서 낮은 것으로 조사됐다.

소상공인들의 디지털 전환 준비 수준은 인프라(3.12점)에 비해 자금(2.21점), 인력(2.38점), 지식(2.53점) 등에서 부족한 것으로 나타났다.

중기벤처연은 이 같은 현실을 개선하기 위해서는 개별 소상공인의 디지털 역량에 따른 단계별 맞춤전략이 중요하다고 지적했다.

이를 위해 ▲디지털 인식이 부족해 전통방식을 고수하는 소상공인 ▲전환 인식은 있으나 아직 디지털화 수준이 부족한 소상공인 ▲스스로 디지털화가 가능한 소상공인 등 3단계로 구분해 이에 맞는 추진전략을 제안했다.

첫 번째는 아날로그의 디지털화(Digitization) 단계다. 온라인·디지털 기술을 활용하지 못하고 전통적인 영업방식에 머물러 있는 소상공인이 대상이다. 디지털 전환의 필요성을 인식시키고 디지털 시대에 적응할 준비를 갖추는 방향으로 추진해야 한다고 밝혔다. 디지털 전환을 위한 맞춤형 교육 및 컨설팅, 온라인 플랫폼 활용 교육 등의 지원사업을 제시했다.

두 번째는 디지털 데이터의 효과적 활용(Digitalization) 단계다. 디지털 전환 필요성을 인식하고 기반을 갖추고자 하나 스스로 디지털 전환에 한계를 느끼고 있는 소상공인이 대상이다. 디지털 기술의 도입 촉진 및 활용능력을 고도화시키고, 디지털 기술환경에 적응력을 제고시키는 정책 방향을 제안했다. 또한 온라인 판매·배송체계 구축, 라이브커머스 활용 촉진, 디지털 튜터링 등의 사업을 제시했다.

세 번째는 디지털 기반의 새로운 비즈니스 창출(Digital Transformation) 단계다. 영업에 필요한 디지털 장비를 갖추고 적극 활용 가능한 소상공인을 대상으로 한다. 디지털 및 스마트 기술을 활용한 새로운 영업방식을 촉진시키는 정책 방향과 이를 위한 스마트기기 보급, AR·VR 기술을 활용하는 사업을 제안했다.

중기벤처연은 "소상공인의 디지털 전환을 효율적으로 추진할 수 있도록 빅데이터를 구축·관리하는 한편 프랜차이즈, 협단체, 상인회 등을 통한 확산 체계가 필요하다"면서 "불공정 문제 발생에 대비한 보호장치를 마련하고 지자체 참여를 유도하는 등 정책 인프라를 구축해야 한다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr