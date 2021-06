벤츠코리아, SK텔레콤과 손잡고 스타트업 육성한다

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠코리아가 다임러그룹의 스타트업 육성 플랫폼 '스타트업 아우토반'에 SK텔레콤이 파트너 기업으로 참여한다고 13일 밝혔다.

다임러그룹이 2016년 설립한 '스타트업 아우토반'은 전문가 멘토링과 투자 유치 기회, 개발 공간 및 장비 등을 스타트업에 지원한다.

벤츠코리아는 SK텔레콤과 스타트업 모집 및 선발, 기술검증 협력을 위한 파트너십 양해각서(MOU)를 체결했다.

벤츠코리아는 SK텔레콤과의 MOU를 시작으로, 다양한 산업 분야의 국내 기업 및 기관과 파트너십을 확대해 스타트업 육성 및 협업 기회를 이어 나간다는 계획이다.

SK텔레콤은 스타트업 아우토반 파트너사 역할로, 5G, 인공지능(AI), 메타버스 등에서 스타트업과의 공동 사업화 기회를 확보하기 위해 프로젝트 전반에 적극 참여하게 된다.

토마스 클라인 벤츠코리아 대표는 "파트너 기업과의 협력으로 스타트업에 새로운 성장 기회를 제공할 수 있어 기쁘다"며 "국내 기업과 협력해 다양한 혁신 스타트업을 지원할 것"이라고 말했다.

