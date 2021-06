코로나 신규확진 452명…닷새만에 다시 400명대로

[아시아경제 조유진 기자] 13일 코로나19 신규 확진자 수가 400명대 중반으로 집계됐다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 452명 늘어 누적 14만7874명이라고 밝혔다.

전날(565명)보다 113명 줄면서 지난 8일(454명) 이후 닷새 만에 다시 400명대로 내려왔다.

확진자가 줄었지만, 코로나19 확산세가 확실하게 꺾였다고 보기는 어렵다. 보통 주말·휴일에는 검사 건수가 대폭 줄면서 환자 수도 감소하는 경향을 보이기 때문이다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 419명, 해외유입이 33명이다.

최근 코로나19 유행 상황을 보면 전국 곳곳에서 일상 공간을 고리로 한 중소 규모의 집단감염 사례가 잇따르면서 하루 확진자 수가 400∼700명대를 오르내리고 있다.

발표일 기준으로 지난 7일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자 수는 일별로 485명→454명→602명→610명→556명→565명→452명이다. 이 기간 400명대가 3번이고, 500명대·600명대가 각 2번이다.

