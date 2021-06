KOTRA, '유망 테크기업 M&A 매물 설명회' 온라인 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 해외 인수·합병(M&A)에 관심 있는 국내 중소·중견 기업들을 대상으로 '유망 테크기업 M&A 매물 설명회'를 온라인으로 개최한다고 13일 밝혔다.

17일 진행되는 이번 설명회는 △포스트 코로나 M&A 유망산업 △유망 테크기업 매물 및 한계기업 소개 △동남아 진출전략 등 세 가지 세션으로 진행된다. 미국과 유럽의 M&A 전문가와 컨설팅업체 PwC 싱가포르 관계자가 설명회 연사로 나선다.

이번 행사는 일본의 반도체 소재 수출 제한 조치 이후 첨단기술 분야에 대한 우리 기업의 해외 M&A 투자 상담 관련 지원요청이 늘어나는 상황에서 마련됐다고 KOTRA는 설명했다.

장상현 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "포스트코로나 시대에는 기업의 지속적인 성장을 위해 해외 M&A가 활발히 이뤄질 것"이라면서 "이번 설명회를 계기로 우리 중소·중견 기업들이 해외 진출의 새로운 기회를 찾기 바란다"고 말했다.

설명회 참석을 희망하는 기업은 KOTRA 홈페이지에서 확인 후 신청할 수 있다.

