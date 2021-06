[아시아경제 이정윤 기자] 서울 성동구의 한 아파트에서 3인조 일당이 금품을 훔치려다 실패하고 달아나는 사건이 발생해 경찰이 이들을 추적하고 있다.

12일 경찰에 따르면 서울 성동경찰서는 이날 오전 4시 20분께 성동구의 한 아파트에 침입해 금품을 빼앗으려다가 도주한 남성 3명을 특수강도 미수 등 혐의로 뒤쫓고 있다.

이들은 귀가하던 피해자와 일행 2명을 흉기로 위협해 집까지 따라 들어간 뒤 휴대전화와 금품 등을 빼앗으려다 음식 배달원이 도착하자 달아난 혐의를 받는다.

일당 3명은 등산복 차림이었던 것으로 전해졌고 경찰은 일부의 신원을 파악하고 이들의 뒤를 쫓고 있다. 경찰은 이들이 지난 9일 강남구 개포동의 한 고층 아파트에 택배기사로 위장한 뒤 침입해 강도 행각을 벌인 남성 3명과는 다른 인물로 파악됐다고 밝혔다.

