경찰, 나주 모녀 숨진 사망사건 딸 살해 혐의…아버지 영장 신청

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 경찰이 지난 11일 발생한 전남 나주 모녀 사망사건과 관련해 신고자인 40대 아버지에 대해 구속영장을 신청하기로 했다.

12일 전남경찰청에 따르면 경찰은 살인 혐의로 남편 A(48)씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

A씨는 지난 10일 밤부터 11일 오전 5시 30분 사이 나주에 있는 자신의 집에서 자고 있던 10대 딸을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 11일 오전 5시 30분께 소방 당국에 40대 아내와 딸이 숨져 있다고 신고했다.

발견 당시 아내는 목을 맨 상태였고 딸은 침대에 누워 숨져 있었다.

A씨는 전날 밤 술에 취해 잠들었다가 일어나보니 두 사람이 숨져있었다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 초동 조사에서 두 사람의 몸에서 별다른 외상은 발견되지 않았으나 딸이 질식사로 숨진 점을 유심히 봤다. 또 부부가 경제적으로 어려움을 겪어 이전에도 극단적인 선택을 시도했던 정황이 있는 점 등도 확인됐다.

경찰은 A씨가 딸을 숨지게 한 뒤 술에 약을 섞어 마시고 의식을 잃었다가 깨어나 신고했을 가능성이 있는 것으로 보고 수사 중이다.

경찰은 부검 등을 통해 정확한 사망 경위를 조사할 방침이다.

