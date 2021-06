김두관, 文대통령에 "큰 형님 죄송합니다…부울경 장수 역할 할 것"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 더불어민주당 대권주자인 김두관 의원이 12일 문재인 대통령에게 “큰 형님 죄송하고, 앞으로 잘하겠습니다"고 말했다. 그러면서 “부울경의 장수 역할을 하겠다”며 내년 대선 승리를 강조했다.

김 의원은 이날 페이스북에 “내년은 민주개혁 진영이 하나로 뭉치고 분발해, 대선과 지방선거에서 큰 성과를 거두어내야 한다. 문재인 정부의 개혁과제를 이어가야 한다”며 출마 선언을 기념해 낸 자신의 저서 ‘오판’에 대한 소회라며 이같이 밝혔다.

지난 2012년 대선 출마 과정에서 경남도지사직에서 사퇴하는 등 내홍을 겪었던 김 의원은 당시 상황에 대해 “개인적으로 회피하고 싶은 기억이자 가장 큰 정치적 실책”이라고 반성했다.

그러면서 “어렵게 만들어주신 야권 최초의 경남도지사 자리를 버리고 나온 것과 경선 과정에서 원팀의 시너지를 만들기는커녕 유력 주자였던 문 대통령을 공격했던 것을 오판했다”고 고백했다.

김 의원은 “문 대통령께는 차마 입이 떨어지지 않아 근 10년간 이에 대해 말씀을 드리지 못했다”며 “죄송한 마음을 갚는다는 마음으로 양산에 출마했다는 것조차 말씀드리지 못했다”고 언급했다.

이어 “김어준의 권유로 영상으로나마 메시지를 전달했다”며 하고 나니 조금은 후련하다“고 했다. 그러면서 “경남도지사 당선 시에 노 대통령을 대신해 누구보다 축하하고 격려해주셨던 것을 다시금 기억한다”고 말했다.

또 “이번 양산 선거가 끝나고도 여러 번 치하해주신 것 늘 감사하게 생각하고 있다”고 덧붙였다.

김 의원은 내년으로 예정된 제20대 대통령 선거를 앞두고 정권 재창출을 강조했다.

그는 “부울경은 항상 저를 품어주신 어머니 같은 존재이며 민주당 승리의 요충지”라며 “항상 그랬듯이 부울경의 장수 역할을 하겠다. 민주당의 승리를 만들겠다”고 덧붙였다.

