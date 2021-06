중기유통센터 '소상공인 디지털전환' 웨비나, 성황리 종료

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부 산하 중소기업유통센터는 지난 11일 '소상공인 디지털 전환, 왜 지금인가'를 주제로 한 웹 세미나(웨비나)를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 웨비나는 'K아트 스튜디오'에서 진행됐다. K아트 스튜디오는 디지털 콘텐츠 제작 및 온라인 시장 진출에 필요한 시설, 장비 등을 운영하는 소상공인 지원기관이다. 디지털 역량이 필수가 된 코로나19 시대에 소상공인 디지털 적응을 지원하기 위해 웨비나를 개최했다는 게 중기유통센터의 설명이다.

웨비나는 디지털비즈니스 전문가인 김용진 서강대 교수의 '디지털 전환, 무엇을 할 것인가'를 주제로 한 발표와 패널들의 토론으로 진행됐다. 김영갑 한양사이버대 교수, 차남수 소상공인연합회 정책본부장, 신희운 위메프 상생협력팀장 등이 패널로 참석했다. 토론에서는 소상공인의 디지털화 등을 통한 역량 강화의 필요성과 다양한 디지털 전환 사례들이 논의됐다.

정진수 중기유통센터 대표는 "디지털 활용 역량은 소상공인 생존과 성장의 핵심 열쇠"라며 "앞으로도 다각적 방법으로 소상공인 디지털 전환 지원을 확대하겠다"고 말했다.

