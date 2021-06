"장애인 팝니다" 친구 사진 올린 여학생…교사에 욕설 일삼다 결국 소년원행

[아시아경제 황수미 기자] 중고물품 거래 플랫폼 당근마켓에 동급생의 사진과 함께 "장애인 팝니다"라는 글을 올려 보호관찰 명령을 받았던 여중생이 교사에게도 욕설을 일삼다 결국 소년원에 수용됐다.

11일 전북 군산보호관찰소에 따르면 보호관찰 준수 사항을 위반한 A(13)양이 법원의 허가를 얻어 광주소년원에 유치됐다.

A양은 지난해 10월 당근마켓에 장애를 앓는 동급생 사진과 함께 "장애인 팝니다"라는 글을 게시하여 명예훼손 혐의로 법원으로부터 단기 보호관찰 명령을 받았다.

그러나 군산보호관찰소는 A양이 보호관찰 기간에도 반성의 기미를 보이지 않았다고 전했다. A양은 당시 집을 방문한 보호관찰관을 문전박대하고 전화도 받지 않는 등 보호관찰 개시와 동시에 보호관찰관의 지도·감독, 지시에 불응했다.

또 학교에 무단결석을 반복하고, 등교한 날에는 급우들을 괴롭히며 교사에게 욕설도 일삼았다. 수업 도중 휴대전화에 대고 큰소리로 통화하던 A양은 담임 교사가 이를 제지하려 하자 교사를 향해 "내 폰에 지문이라도 찍히면 108만원 물어낼 생각 해라", "돈 없어서 선생이나 하는 네 인생도 참, 하다하다 내 폰까지 빌리고 도벽증까지 보이네" 등의 모욕적 언행을 퍼부었다.

심지어 수업 중인 교사를 휴대전화 동영상으로 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 "시키는 거 다 하겠다. 예를 들어 선생님 흉기로 찌르기"라는 글을 남기기도 했다.

A양 행동이 도를 넘었다고 판단한 보호관찰소는 즉시 제재에 나섰고, 소년원 수용을 결정했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr