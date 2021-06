LG유플러스 "콘텐츠 송출 중단, CJ ENM 책임져야"

12일 0시로 U+모바일tv서 CJ ENM 10개채널 실시간 송출 중단

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스가 U+모바일tv 사용료 협상 결렬에 대해 CJ ENM측의 책임 있는 태도를 촉구했다. CJ ENM의 과도한 사용료 인상 요구가 협상 결렬의 원인인 만큼, 이용자 불편을 초래한 책임이 CJ ENM측에 있다는 주장이다.

12일 LG유플러스에 따르면 이날 0시를 기준으로 U+모바일tv에서 제공하던 CJ ENM 10개 채널의 실시간 송출이 전면 중단됐다. 중단 채널은 tvN, tvN 스토리, O tvN, 올리브, 엠넷, 투니버스 등 10개다. CJ ENM 측은 11일까지 협상이 되지 않을 경우 12일부터 프로그램 송출을 중단하겠다고 예고했지만 결국 막판까지 의견차를 좁히지 못했다.

이번에 CJ ENM이 LG유플러스에 요구한 U+모바일tv의 콘텐츠 사용료는 전년 대비 2.7배 증가한 금액으로 확인된다.

LG유플러스는 "원만한 해결을 위해 두 자릿수 인상안을 수차례 제시하며 협상에 임했으나, CJ ENM이 전년 대비 대폭 증가한 175% 인상을 요구했다"며 "플랫폼-대형PP간 통상적인 인상률이 10% 이내임을 감안하면 CJ ENM의 주장은 무리한 수준"이라고 주장했다. U+모바일tv를 사용하는 고객들을 볼모로 실시간 채널 송출 중단 카드를 앞세워 사용료 인상 주장을 고수했다는 설명이다. 2019년과 2020년 사용료 인상 폭은 9%, 24%였다.

그간 CJ ENM은 IPTV와 연계해 콘텐츠 사용료 협상을 진행해왔으나 올해부터 IPTV 계열 OTT에도 별도로 사용료 인상을 요구했다. 특히 이 과정에서 KT에게는 종전의 10배, LG유플러스에게는 2~3배를 요구한 것으로 알려져 논란이 일었다. 현재 CJ ENM 채널을 실시간 방송하는 OTT는 CJ ENM의 티빙, LG유플러스 U+모바일tv, KT 시즌 등이다.

LG유플러스는 "인상률 산정의 기준을 요청했으나, CJ ENM은 답변이 불가하다고 구두로 답했다"며 "중단 직전까지도 CJ ENM측의 합리적인 제안을 요청했으나, CJ ENM의 추가 제안은 없었으며 당일 오후 송출 중단을 고지했다"고 전했다.

이번 사태를 두고 일각에서는 CJ ENM이 통신사와의 IPTV 프로그램 사용료 협상에서 우위를 점하기 위해 방송법이 적용되지 않는 U+모바일tv 송출 중단을 우선 통보한 것이라는 지적도 나온다. CJ ENM이 자사 OTT 티빙을 키우기 위한 전략이 아니냐는 분석도 있다.

LG유플러스 역시 이 같은 주장에 힘을 실었다. LG유플러스는 "과도한 사용료 인상 요구를 고수하는 것은 이를 받아들이지 않을 경우 자사 OTT인 ‘티빙’에만 콘텐츠를 송출함으로써 가입자를 대거 확보하기 위한 전략으로 추정된다"고 비판했다.

또한 LG유플러스는 "콘텐츠 경쟁력을 앞세운 CJ ENM의 일방적인 사용료 인상 요구는 국내 미디어 산업에도 악영향을 미칠 전망"이라며"CJ ENM의 주장이 계속될 경우, 최근 정부 주재로 진행 중인 플랫폼과 PP의 상생협력뿐만 아니라 시청자들의 원활한 시청권 확보에도 부정적인 영향을 끼칠 것"이라고 비판의 목소리를 높였다.

앞서 한국중소방송채널협회 역시 성명을 내고 CJ ENM 유료방송 시장 독식을 규탄했다. 이들은 “킬러 콘텐츠를 무기로 프로그램 사용료에 대해 높은 인상률을 요구하고 있는 대형PP의 횡포는 중소PP에게 돌아가야 할 최소한의 콘텐츠 대가마저 앗아가는 최악의 결과를 낳고 있다”며 “대형PP의 한 해 프로그램사용료 인상률을 제한하고, 재원 확대에 보다 힘을 쏟아서 중소PP의 생존권을 보장해야 한다”고 주장했다.

CJ ENM의 콘텐츠 사용료 인상 요구는 앞으로도 계속 이어질 것으로 LG유플러스는 내다봤다. U+모바일tv에 이어 KT 시즌에서도 실시간 송출이 끊기는 것은 시간 문제일 것이란 관측이 나온다. IPTV 사용료 협상 과정에서도 갈등은 더 커질 것으로 예상된다.

최창국 LG유플러스 미디어콘텐츠사업그룹장은 “LG유플러스는 고객들의 시청권 확보 및 고객 불편을 최소화하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “이에 CJ ENM과도 끝까지 열린 마음으로 협상에 임하겠다”고 말했다.

