서울교통공사, 공식 캐릭터 '또타' 일러스트 공모전

14일까지 30일 간…공식 캐릭터 '또타' 활용한 그림 자유공모

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사가 공사의 공식 캐릭터인 ‘또타’를 활용해 서울 지하철의 다양한 매력이 담긴 창작 그림들을 모집하는 서울교통공사 ‘또타’ 일러스트 공모전을 올해 처음으로 개최한다고 13일 밝혔다.

작품 모집 기간은 15일부터 7월 14일까지 30일 간이다. 또타와 지하철에 관심이 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 단체나 팀이 아닌 개인으로만 응모 가능하다.

공모전의 주제는 따로 없으나 그림에 또타가 반드시 포함되어 있어야 한다. 이밖에 전체적인 내용은 공공질서 및 미풍양속에 저해되지 않는 한 자유롭게 표현할 수 있다. 1인당 2점까지 출품 가능하며, 공모기간 중 1회만 접수, 응모 후 수정은 불가하다.

공모전의 총 상금은 600만원으로, 수상자에게는 상금과 함께 또타 인형을 부상으로 지급한다. 결과는 일정에 따라 심사 후 9월 중 공사 홈페이지 및 수상자 개별 통보로 안내될 예정이다. 수상을 차지한 우수 작품은 향후 공사의 각종 홍보물에 필요에 따라 사용되며, 역사 내 전시공간?조명광고 등을 활용해 이용 승객 대상으로도 전시된다.

정선인 서울교통공사 홍보실장은 “안전하고 편리한 서울 지하철의 모습을 밝고 유쾌한 모습의 또타를 활용하여 참신하고 재미있게 그려 주시길 바란다”고 말했다.

