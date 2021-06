함양군 대학생과 휴학생 여름방학 일자리 사업 추진

18일까지 주소지 읍면 사무소서 접수

한 달간 공공기관 일 경험 제공

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 대학생들에게 여름방학 기간 고향에 머무르며 일 경험을 쌓고, 학비 마련의 기회를 제공하는 '2021년 함양군 대학생과 휴학생 여름방학 일자리 사업'을 추진한다.

모집 인원은 22명으로 선발된 학생들은 관내 읍·면사무소에 배치돼 7월 1일부터 한 달간 코로나19 예방 방역 지원, 행정지원 등 공공업무 추진을 보조하며 공공기관 근무 경험을 쌓게 된다.

근무시간은 하루 8시간씩 주 5일이고 2021년 최저임금인 시급 8720원을 받게 된다.

참여 신청은 14일부터 18일까지 주민등록지 읍·면사무소에 방문 접수하면 되고, 군에 주민등록이 돼 있는 재학 혹은 휴학 중인 대학생은 누구나 신청할 수 있지만, 대학원생, 직업이 있는 대학생, 공무원 자녀 등은 제외된다.

군은 올 초 겨울방학 일자리 사업으로 11명을 1개월간 채용하고자 했으나 대학생들의 수요가 많은 점을 고려해 애초 예산을 전부 투입, 사업량을 2배로 늘려 22명을 2월 한 달간 채용해 사업을 진행했다.

또한 추가로 여름방학 일자리 사업을 위해 추가 경정 예산을 확보해 놓은 상황이다.

서춘수 함양군수는 “대학생과 휴학생 일자리 사업이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 방학 동안 단기일자리를 구하기 쉽지 않은 대학생 청년들에게 경제적 자립심을 키워주고, 공공기관 일 경험을 통한 진로 탐색의 좋은 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

