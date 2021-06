'제1회 아시아경제 청소년 영문 에세이 공모전' 개최

VSGIS (비비안앤스탠리 강남 인터내셔널 스칼라스) 주관

14~30일까지 온라인 접수

[아시아경제 심나영 기자] '제1회 아시아경제 청소년 영문 에세이 공모전'이 14일부터 30일까지 열린다. 온라인 상으로 진행되는 이번 행사는 아시아경제가 후원하고 VSGIS (비비안앤스탠리 강남 인터내셔널 스칼라스)가 주관한다.

현재 중학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 대한민국의 학생이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가 학생들은 세 가지 주제 중 한 개를 선택해 영문 에세이를 써서 제출하면 된다.

첫번째 주제는 '기술 교육보다 인문학 교육이 더 중요한 이유에 대한 당신의 생각'(Why a liberal arts education is more important than tech education you think), 두번째 주제는 '도산 안창호는 "왜 우리사회는 이렇게 차가운가? 훈훈한 기운이 없다. 서로 사랑하는 마음으로 빙그레 웃는 세상을 만들어야겠다" 라고 이야기했는데 그러한 세상을 만들기 위한 나만의 방법은 무엇인가?'("Why is our society so cold?" "There's no warmth in it." "We need to create a world where we smile in love with each other." said Dosan, Ahn, Chang-ho. What is your own way to create such a world?), 세번째 주제는 '메타버스는 미래의 우리 삶을 어떻게 변화시킬까?'(How will Metaverse change our lives in the future?) 이다.

출품작 중 ▲대상 (1명, VSGIS 장학금 및 1400만원 상당 진학프로그램) ▲최우수상 (1명, VSGIS 장학금 및 900만원 상당 진학프로그램), ▲우수상 (2명,부상으로 VSGIS 장학금 및 500만원 상당 진학프로그램)을 선정해 시상할 예정이다. 수상작은 다음달 9일 이후에 VSGIS 홈페이지를 통하여 발표된다.

자세한 공모전 요강 및 부상은 VSGIS 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr





