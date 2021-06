700여 공무원의 마음을 모아 하루빨리 쾌유하길 기원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 투병 생활로 고생하고 있는 동료를 돕기 위해 직원 700여명이 하나 된 마음으로 십시일반 모은 성금 1606만원을 어려운 직원에게 전달했다고 11일 밝혔다.

이번 성금 모금 운동은 지병에 따른 수술과 입원 등으로 고생하면서 한 가정의 가장으로 노부모와 자녀의 생계를 책임지고 있는 동료를 돕기 위해 거창군 직원들과 공무원노조의 참여로 전개됐다.

군 관계자는 “함께 근무하는 직원이 병마에 시달리며 고통스러운 시간을 보내고 있는 동료를 위해 작지만, 정성을 모아 힘겨운 동료에게 조금이나마 보탬이 되었으면 한다”며 “700여 공무원의 마음을 모아 하루빨리 쾌유하길 기원한다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr