이억원 기재차관 "기후위기로 녹색전환 시계 더 빨라질 것"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이억원 기획재정부 1차관이 11일 "넥스트 팬데믹이라 일컬어지는 기후위기로 녹색전환 시계 역시 속도가 점점 빨라질 것"이라고 말했다.

이 차관은 이날 서울 광화문 HJ비즈니스센터에서 열린 한국판 뉴딜 자문단 그린뉴딜 분과 5차 회의에서 "글로벌 자본시장과 산업구조의 저탄소·친환경 개편은 1년 전 우리의 예상을 훨씬 뛰어넘는 속도로 빠르게 진행되고 있다"며 "전환과정에서 새롭게 만들어질 시장을 우리경제 도약의 기회로 활용할 중요한 시점"이라고 강조했다.

그는 이어 "자동차·철강·석유화학 등 우리나라의 고탄소 산업구조는 녹색전환에 더 많은 노력과 비용을 발생시킬 것"이라며 "특히 능동적으로 대응하고 있는 대기업과 달리 수많은 중소·중견기업이 재정적·기술적 어려움을 겪을 수 있다"고 우려했다.

아울러 "2050 탄소중립 시나리오와 2030 국가 온실가스 감축목표 상향에 따라 목표와 이행시점을 명확히 하고 녹색인프라, 그린에너지 등 주요사업 투자가 이에 부합되도록 추진하겠다"고 설명했다. 또한 "탄소중립 경제로 전환이 이뤄질 수 있도록 선도적 연구개발(R&D) 등을 지원하기 위한 기후대응기금을 2022년 신설·운영할 계획"이라며 "전환 과정에서 소외된 계층·지역, 전환속도를 따라가기 힘든 취약 업종·기업군 등을 세심하게 지원해 공정한 전환이 이뤄지도록 하겠다"고 덧붙였다.

