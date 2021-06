구글 AI로 AI칩 만든다…'수개월→6시간' 단축

[아시아경제 조유진 기자] 구글이 차세대 인공지능(AI)에 들어가는 칩을 AI가 설계하는 소프트웨어를 개발했다고 국제학술지 네이처에 실린 논문에서 밝혔다.

10일(현지시간) CNBC 등에 따르면 구글은 이번에 차세대 AI 칩인 텐서프로세싱유닛(TPU)의 설계 작업 일부를 AI가 성공적으로 수행했다고 밝혔다.

이 소프트웨어를 이용하면 사람이 하면 수개월이 걸릴 일을 6시간도 안 걸려 해낼 수 있게 된다.

이 논문의 공동 저자인 구글의 머신러닝 책임자 아잘리아 미르호지니는 "우리의 방법이 차세대 구글 TPU 칩을 생산하는 데 이용됐다"고 설명했다.

이번에 AI가 설계에 성공한 TPU는 AI의 데이터 분석과 딥러닝에 쓰이는 반도체 칩이다.

구글의 전문가들은 이 논문에서 "이 획기적인 성과는 반도체 산업에 중요한 의미가 있을 수 있다"고 강조했다.

이와 관련해 네이처는 "공급망 속도를 올리는데 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

