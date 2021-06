시선으로부터 ·천 개의 파랑 등 '성북구 한 책' 후보 선정

3개월 간 주민과 사서 50명이 함께 조사하고 토론하여 최종후보도서 4권 선정... 최종후보도서 작가와 만남, 토론회, 대출서비스 등 주민 위한 다채로운 행사 개최... 기술소외, 소수자, 가족, 다양성 등 시대를 담은 4권 도서 선정

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 ‘올해의 성북구 한 책 최종후보도서’를 발표했다.

2021 성북구 최종후보도서는 ▲시선으로부터(정세랑) ▲어린이라는 세계(김소영) ▲유원(백온유) ▲천 개의 파랑(천선란) 4권이다.

2010년부터 시작된 성북구 한 책 읽기 운동은 올해로 11년 째를 맞아 대표 독서운동으로 자리 잡았다. 다양한 세대가 함께하는 주민협의체인 한책추진단 토론으로 선정되는 성북구 한 책은 각 시대의 주요 이슈 및 시대적 분위기가 담겨 있다.

올해의 성북구 한 책은 코로나19 상황 속에서도 주민들의 적극적인 참여가 돋보였다.

3월 한 달 동안 주민들이 270여권의 도서를 추천, 그 후 주민과 사서 50인이 3개월 간 열띤 조사와 긴 토론을 통해 최종후보도서 4권을 선정했다(주민추천도서(270권) → 1차 후보도서(10권) → 최종 후보도서(4권) → 성북구 한 책(1권)).

이렇게 선정된 최종후보도서 4권은 성북구립도서관이 주최하는 작가와 만남, 주민토론회, 대출서비스 등 여러 행사 및 프로그램들을 통해 주민들과 만나게 되고, 그 이후 대토론회를 거쳐 오는 10월에 한 책이 최종 선정된다.

성북구 한 책을 선정하는 한책추진단은 현재 530여명의 주민들이 함께하고 있으며, 9월30일까지 성북구립도서관과 온라인을 통해 누구나 가입 및 참여가 가능하다.

