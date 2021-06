[아시아경제 김봉수 기자] [부고] ▶정용진(전 동양화재보험 중부지역본부장)씨 별세, 최부현(원로목사)씨 남편상, 정해자·정해용(시인)·정해권·정해근·정해성(대구보건대 교수)·정해엽씨 부친상, 권대우(시사저널 대표이사)씨 장인상, 권용민(티맵모빌리티 PR파트장)씨 외조부상 = 세종시 은하수공원 장례식장 특실 10호실, 발인 14일 오전 8시. 044)850-1350

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr