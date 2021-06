동아TV, 박술녀 디자이너의 글로벌 한복 패션쇼 방영

[아시아경제 임혜선 기자] 동아TV는 박술녀 디자이너의 글로벌 한복 패션쇼 '한복, 그 빛과 바람의 어울림'을 11일, 12일 두차례에 걸쳐 방영한다고 밝혔다.

이번 방송되는 동아컬렉션박술녀의 글로벌 한복쇼에서는 삼국시대의상부터 조선시대 궁중 복식까지 장인들이 직접 만든 총 102벌의 한복들을 선보인다.

특히 이날 패션쇼에서는 가수 조권, 오하영, 인순이, 배우 박정수, 박준금, 박해미 등 배우 및 아이돌들이함께 참여해 우리 전통 한복의 우수성과 아름다움을 세계에 알렸다.

동아TV는 앞서 지난 4월 경북문화재단 산하기관인 한국한복진흥원과 업무협약을 체결하고 전통섬유 및 패션산업 활성화를 위한 상호협력 체계를 마련했다.

최근 중국의 한복 왜곡 논란으로 우리의 역사와 문화를 지키는 것에 대한 중요성이 더욱 커진 요즘, 동아TV는 한복을 이용한 다양한 글로벌 컨텐츠를 통해 올바른 문화 지킴이로 나설 계획이다.

동아TV는 이번 패션쇼를 발판삼아 한복의 전통문화 보존 및 대중화에 앞장설 방침이다. 나아가 한복 패션쇼 기획, 라이브 방송 등 진흥원의 주요 활동을 컨텐츠로 제작해 전세계에 자랑스러운 K-한복의 위상을 알릴 예정이다.

박란 동아TV 대표는 "방탄소년단을 비롯한 많은 K팝 가수들이 한복을 무대의상으로 입으면서 전세계 많은 팬들이 한복에 주목하고 있다"면서 "한국 전통의 아름다움이 살아 숨 쉬는 한복이 전 세계인의 마음을 움직이고 있는 상황에서 다양한 콘텐츠 제작과 문화 산업을 통해 한복 알리기에 적극 나설 것"이라고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr