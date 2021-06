홈쇼핑서 캠핑카도 산다

홈앤쇼핑, '르노마스터 캠핑카' 론칭

신한은행 연계 최대 120개월 장기 할부 가능

[아시아경제 김철현 기자] 홈쇼핑에서 '캠핑카'를 구매할 수 있게 됐다. 홈앤쇼핑이 '르노마스터 캠핑카' 론칭 방송을 하는 것. 코로나19 영향으로 비대면 캠핑이 새로운 여행 트렌드로 자리매김하면서 캠핑카 시장 규모는 점점 커지고 있는 상황이다. 특히 지난해 2월 승용차, 화물차, 특수차 등 모든 차종을 캠핑카로 개조할 수 있게 한 자동차관리법 하위법령이 시행되면서 캠핑카 시장에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다.

홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 13일 오후 6시 20분부터 65분 동안 '르노마스터 캠핑카' 론칭 방송을 진행한다고 밝혔다. 르노마스터 버스형 15인승 차량을 개조한 캠핑카 2가지 사양을 소개한다. 일반형은 로프형에어컨, LED TV, 90ℓ 냉장고, 전자레인지, 온수기, 샤워가능 화장실, 유압식 침대겸용 쇼파를 보유하고 있고 고급형은 일반형 옵션에서 인덕션, 바닥 난방, 15ℓ 온수기, TV사이즈 업 옵션을 추가한 것이 특징이다.

3년 동안 10만㎞까지 무상으로 사후관리(A/S)를 전국 80여개 르노마스터 서비스센터에서 받을 수 있다. 가격에 대한 부담을 줄여 신한은행과 연계해 120개월 장기 할부로 구매 가능하다.

홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19 장기화로 캠핑에 대한 관심이 더욱 뜨거워져 캠핑족이 점점 증가하고 있고, 이제는 하나의 트랜드로 자리매김하고 있다"며 "방송에서 처음 선보이는 상품인 만큼 다양한 혜택을 준비했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr