[ESG 경영시대] LG하우시스, '안심' 주거공간 조성으로 ESG 경영 실천

LG하우시스는 친환경·에너지세이빙 제품 생산을 통해 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 실천하는 인테리어 자재 기업이다.

친환경 시장 선도 대표 제품은 ‘지아 시리즈’다. 바닥재, 벽지 제품의 경우 제품 표면에 식물 유래 성분의 코팅층을 적용해 친환경성을 높였다. 주력 제품인 ‘수퍼세이브 창호’는 출시 이후 국내를 대표하는 고단열 성능 창호로 자리 잡으며 건축물의 에너지 효율을 개선하는 데 기여하고 있다.

올해에는 주거공간용 바닥매트 제품 ‘LG지인 안심매트’를 선보이며 안심 주거공간 조성에 더욱 박차를 가하고 있다. LG지인 안심매트는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 소재를 표면층에 적용한 제품으로 친환경성과 뛰어난 내구성을 확보함은 물론 실생활소음(경량바닥충격음) 저감 기능과 DIY 시공이 가능한 시공 편의성까지 갖췄다.

‘어린이제품안전기준 KC인증’을 획득했으며 현재 시중에서 판매 중인 TPU소재 바닥매트 제품 가운데 최초로 한국공기청정협회가 부여하는 친환경 건축자재 단체표준인증인 ‘HB 마크 최우수 등급’을 획득했다. HB마크 최우수 등급은 총휘발성유기화합물(TVOC) 및 포름알데히드, 아세트알데히드 등의 방출량 기준 조건을 모두 충족해야 하기에 실내에 사용되는 각종 제품들이 획득하기 어려운 까다로운 친환경 인증 가운데 하나다.

