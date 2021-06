[포토]'남성 알몸 불법촬영' 김영준 얼굴 공개

8년에 걸쳐 남성 1천300여명의 나체를 불법 촬영하고 인터넷에 유포한 혐의로 구속된 김영준(29)이 11일 검찰에 송치됐다. 김영준은 서울 종로경찰서 유치장을 나와 검찰로 호송되는 중 포토라인에 섰다. 그는 ‘혐의를 인정하는지’, ‘공범이 있나’ 등의 질문에 “죄송하다”며 “범행은 혼자 했다”고 말했다.

