칭따오, 논알콜릭 맥주 출시 1주년 맞아 이벤트

[아시아경제 임혜선 기자] 비어케이는 글로벌 맥주 칭따오의 논알콜릭 맥주 ‘칭따오 논알콜릭’이 출시 1주년 맞아 '논알콜릭 돌잔치' 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

지난 해 6월 출시한 칭따오 논알콜릭은 수입맥주 중에는 선도적으로 칭따오가 선보인 논알콜릭 맥주이다.올해 1분기 판매량은 직전 분기 대비 약 52% 성장했고, 온라인채널 판매량만 놓고 보면 97%나 늘었다. 이에 이번 행사는 출시 1주년 자축과 그 동안 큰 호응을 보내 준 구매고객에게 감사의 마음을 전하고자 마련했다.

이벤트 참여방법은 간단하다. 칭따오 공식 인스타그램, 페이스북 해당 이벤트 게시글에 칭따오 논알콜릭을 가장 마시고 싶었던 순간을 댓글로 남긴 후, 함께 하고픈 친구를 태그로 소환하면 응모 완료된다. 추첨을 통해 총 221명에게 상품을 제공하는 이번 행사는 오는 20일까지 진행한다. 발표는 오는 24일이다.

1등 당첨자 1명에게는 순금 한돈 돌반지와 칭따오 논알콜릭 1박스(12캔입)를 증정한다. 2등 당첨자 총 20명에게는 제품 1박스(12캔입)와 배달의 민족 2만원 상품권을, 3등 총 200명에게 칭따오 논알콜릭 제품 1박스(12캔입)를 제공한다.

칭따오 논알콜릭은 칭따오 브루어리 공법 그대로를 따르되, 마지막 단계에서 알코올만 제거하고, 기존 라거 맥주보다 2배 이상의 몰트를 넣으며 라거 맛을 구현했다.

