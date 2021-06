오늘부터 2G 서비스 순차 종료…14만 고객 대이동

LG유플러스, 6월 말까지 서비스 종료

경상·강원·전라도 등→서울시 순으로

보상책으로 단말기 지원·요금 할인

일각선 "01X 통합 반대" 목소리

[아시아경제 차민영 기자] '안녕, 019-XXX-XXXX'

회사는 경상·강원·세종·전라·제주·충청도(11~15일)→광주·대구·대전·부산·울산광역시(16~20일)→경기도·인천광역시(21~25일)→서울특별시(26~30일) 순으로 6월 말까지 2G 전체 회선과 각종 부가서비스를 종료한다.

사업자 입장에서는 소비자들의 사용률이 낮은 2G 네트워크망 유지·보수 부담이 컸던 것으로 보인다. 정부 역시 2002년부터 '010 번호 통합 정책'을 시행해왔다.

통신 요금도 지원한다. 기존 2G 고객은 2년간 월 요금 1만원 할인 또는 2년간 이용요금제 70% 할인 중 선택할 수 있다. 또한 2G가 종료돼도 LTE에서 기존 2G 요금제 10종을 계속해서 사용할 수 있게 했다. 본인 요금제를 토대로 정확한 계산을 통해 더 유리한 쪽을 선택하면 된다. 일례로 7만원대 고가 요금제일 경우 2만~3만원 수준이 할인되는 만큼 이를 선택하는 것이 좋다.

올 연말까지 바뀐 번호로 연결해주는 번호 변경 안내서비스도 제공한다. 해지나 타사 전환 시에는 지원금 5만원을 지급한다.

다만 일부 소비자들의 경우 여전히 01X 번호 고수 방침을 밝히며 반대하고 있다. 010통합반대운동본부는 네이버 카페 공지사항을 통해 "오는 18일 헌법재판소 앞과 19일 청와대 앞 집회를 추진하려고 한다"며 카페 회원들의 동참을 독려했다. 현재 카페에 가입된 회원 수는 약 3만900여명이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr