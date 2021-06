"아세트아미노펜 해열제, 온라인에서 구매하지 마세요"

해열진통제·체온계, 온라인 구매대행 등 집중점검

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처가 코로나19 백신 접종 확대에 따라 수요가 높아질 것으로 예상되는 아세트아미노펜 성분 의약품을 온라인에서 구매하지 말아달라고 당부했다.

식약처는 아세트아미노펜 성분 의약품과 체온계의 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 해당 제품들에 관한 온라인 판매·알선 광고를 집중 점검한다고 10일 밝혔다. 이번 점검 대상은 일반 소비자들이 국내 인터넷 누리집(사이트)을 통해 쉽게 검색 가능한 오픈 마켓과 개인 블로그 등이다.

식약처는 "온라인에서 구매한 의약품은 안전성과 효과성이 확인되지 않았고 유통 중 변질, 오염 등의 문제가 발생할 수 있다"면서 온라인에서 구매하지 않을 것을 당부했다.

이어 "의료기기 체온계의 경우는 온라인에서 구매가 가능하지만 식약처 의료기기 인증 제품인지 꼭 확인한 후 구입해야 한다"고 말했다. 의약품·의료기기에 대한 인허가 정보는 식약처 의약품안전나라, 의료기기 전자민원창구 등 온라인에서 제품명, 성분명 등을 검색해 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 등 허가사항을 확인할 수 있다.

