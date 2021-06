지역사회와 함께 만드는 경남 '안전한 놀이터'

센트랄 1억8000만원 기부, 어린이공원에 '안전한 놀이터' 조성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 10일 센트랄, 창원시, 경남사회복지공동모금회, 세이브더칠드런과 함께 '아동 놀 권리 보장을 위한 안전 놀이터 만들기' 사업을 위한 협약을 맺었다.

이번 협약은 자동차부품 제조업체 센트랄이 지역 사회에 1억8000만원을 기부함에 따라 아이들에게 안전한 놀이터를 만들어주자는 취지에서 추진됐다.

경남도와 창원시는 놀이터 사업 대상지 추천 등 행정 지원을 하고, 경남사회복지공동모금회는 기부금 총괄 관리한다.

세이브더칠드런에서는 안전한 놀이터 만들기의 세부 사업을 직접 맡아 수행한다.

'안전한 놀이터'는 창원시 성산구 사파동에 있는 한 어린이공원에 조성된다.

특히 아이들과 주민들이 설계에 직접 참여해 사업의 효과성을 높일 예정이다.

강기철 회장은 "이번 사업은 주민 참여형 사업으로 지역사회 복지증진에 힘써 주신 관계 기관들과 센트랄에 감사드린다"고 전했다.

김 지사도 참석자들과 가진 환담 자리에서 "아이들의 안전을 확보하는 데 있어 행정기관이 전적으로 책임져나가는 것은 가능하지 않다. 지역사회 전체가 같이해야 한다"며 민관 협력의 중요성을 강조했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr