은평구, 제2회 인권공모전 개최

7월20일까지 공모 분야별 다양한 주제로 콘텐츠 접수... 인권친화적 문화 확산과 인권 의식을 드높이는 계기 마련

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 2021년 은평구 인권공모전을 개최, 인권에 관심이 있는 누구나 참여, 인권 의식을 제고할 수 있도록 적극 노력하고 있다.

올해 은평구 인권공모전의 주제는 공모 분야별로 나뉜다. 동영상과 그림 부문은 세계적으로 전염병이 대유행하는 상황에서 인권과 관련돼 얻은 교훈, 모두의 인권이 존중되는 이상적인 모습으로 주제를 삼았다.

제1회 공모전과는 달리 슬로건 부문 대신 선정된 카드뉴스 부문에서는 세계적으로 전염병이 대유행하는 상황에서 나타난 인권 이슈로 주제를 정했다.

또 이번 공모전은 제1회 공모전과는 달리 1인 당 한 작품만 접수 가능하다. 접수 후에 수상한 작품들은 인권 교육, 인권 문화제, 인권 캠페인 등과 같은 인권 관련 행사 시에 활용될 예정이다.

공모전에 대한 자세한 사항은 은평구청 홈페이지 공지사항을 통해 확인 가능하며 접수 기간은 6월1일부터 7월20일로 현재 접수 중이다.

