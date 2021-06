에잇세컨즈, '슈퍼세일' 진행…최대 60% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문의 SPA 브랜드 에잇세컨즈가 오는 7월 7일까지 2021년 봄·여름 시즌 슈퍼세일을 연다고 10일 밝혔다.

에잇세컨즈는 전국 57개 매장 및 삼성물산 패션부문 통합 온라인몰 SSF샵에서 2021년 봄여름 시즌 의류 및 액세서리 품목을 최대 60%까지 할인한다.

에잇세컨즈는 후디, 조거 팬츠 같은 홈웨어 뿐 아니라 원피스와 그래픽 티셔츠, 반팔 셔츠와 니트, 다양한 핏·색상의 데님 팬츠, 리넨 재킷·반바지 셋업과 리넨 셔츠, 경량 슬랙스 등으로 구성된 단정한 출근 복장을 선보였다.

김정은 에잇세컨즈 영업팀장은 “에잇세컨즈는 올 여름에도 반복적인 일상과 스타일에서 벗어나 매일을 좀 더 특별하게 만들어주는 상품들을 다채롭게 마련했다”라며 “이번 슈퍼세일은 무더운 날씨에도 스타일을 놓치지 않는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객들이 지금 가장 원하는, 가장 트렌디한 스타일링을 가장 합리적으로 경험할 수 있는 기회”라고 말했다.

한편 에잇세컨즈는 공식 유튜브 ‘8초 TV’에서 개그맨 황제성이 체형별 바지 스타일링을 제안하는 ‘바지사장’과 가수 겸 배우 임나영의 일상 브이로그 ‘오늘 뭐하나영?’ 등 셀러브리티, #8초모델챌린지 소비자 모델, 사내 MD·디자이너가 출연하는 다채로운 콘텐츠를 통해 MZ세대 고객들과 재미있고 친근하게 소통하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr