비트코인, 엘살바도르서 첫 법정통화로 승인…"역사적인 날"(종합)

부켈레 대통령이 제출한 승인안 의회 가결

"일자리 창출하고 금융 접근성 제공에 도움"

결제 수단으로 제대로 작동할지는 미지수

[아시아경제 김보경 기자] 가상화폐 비트코인이 세계 최초로 엘살바도르에서 법정통화로 승인됐다.

9일(현지시간) CNBC 등 주요 외신에 따르면 중남미 국가인 엘살바도르는 비트코인을 법정통화로 공식 승인한 최초의 나라가 됐다.

엘살바도르 의회는 지난 5일 나이브 부켈레 대통령이 제출한 비트코인의 법정통화 승인안을 과반 찬성(84표 중 62표)으로 가결했다. 부켈레 대통령은 이날 자신의 트위터에 "역사적인 날"이라고 남겼다.

그는 "단기적으로는 일자리를 창출하고 공식 경제 밖에 있는 이들에게 금융 접근성을 제공하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.

하지만 엘살바도르에서 비트코인이 제대로 된 결제 수단으로 작동할지는 미지수라는 진단이 많다. 국민 70% 정도가 은행계좌나 신용카드를 보유하고 있지 않아 경제활동 대부분에서 현금거래가 이뤄지고 있다.

국가 경제 또한 해외 근로자들이 본국으로 송금하는 자금에 의존도가 높은데, 2019년 기준 국내총생산(GDP) 중 5분의 1 정도인 60억 달러가 이에 해당한다. 여기에다 범죄집단이 기승을 부리는 등 고질적 불안정이 극심한 상황이다.

이날 현재 비트코인 가격은 코인마켓캡에서 3만4389달러를 나타내고 있다. 비트코인은 지난 4월 6만4000달러를 넘어서는 등 급등세를 보이다가 최근에는 크게 조정을 받아 3만1000달러대까지 밀려나기도 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr