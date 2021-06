[아시아경제 박지환 기자] 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 2,150 전일대비 125 등락률 +6.17% 거래량 3,645,558 전일가 2,025 2021.06.09 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 소프트센, 지난해 영업이익 39억…전년대비 1495%↑[e공시 눈에띄네]코스닥-2일 close 은 209억원 규모의 초박막 폴더블 커버글라스 양산시스템 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr