▶박옥순씨 별세, 김용생(타이거코리아 대표)·용구·미정씨 모친상=서울성모병원 장례식장 1층 평화 11호실, 발인 11일, 장지 충북 음성 대지공원묘원

