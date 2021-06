바디프랜드, 렌털·구매 시 월 9900원에 안마 의자 1대 더

6월 맞아 ‘I hug you’ 프로모션 실시

59개월 렌털 기준 월 9900원 더 내면 '마블 허그체어 2.0' 제공

사진제공 = 바디프랜드

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 안마의자 구매·렌털 고객에게 월 렌털료 9900원을 추가하면 안마의자를 1대 더 주는 'I hug you' 프로모션을 6월 한 달간 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 코로나19로 지친 마음을 위로하고 온 가족이 마사지를 받으며 건강을 챙기자는 의미를 담아 기획했다.

바디프랜드는 안마의자 렌털·구매 고객에 59개월 렌털 기준으로 매달 9900원을 더 내면 '마블 허그체어 2.0' 제품을 추가로 렌털 제공한다. 일시불 구매 시에는 58만원을 즉시 할인해준다. 천연 이태리 라텍스 침대 라클라우드의 '이지모션베드'와 라텍스 매트리스를 함께 렌털하는 경우에도 월 9900원에 마블 허그체어 2.0을 추가로 제공한다.

허그체어 2.0 마블 시리즈는 월트디즈니 마블과 협업한 콤팩트 안마의자다. 각각 어벤저스 인기 캐릭터 아이언맨과 캡틴아메리카를 모티브로 디자인했다. 거실과 침실 어느 곳에 둬도 부담없이 작은 크기지만 마사지 기능은 충실하게 구현했단 설명이다.

아울러 바디프랜드는 모든 안마의자 구매·렌털 고객에게 스마트 체중계 '바디 스케일'을 사은품으로 준다. 의료기기 팬텀 메디컬을 구매·렌탈할 경우 바디프랜드 프리미엄 마사지웨어 1벌을 추가로 증정한다. 추첨을 통해 14명에게 300만원 상당의 제주도 럭셔리 여행상품권을 제공한다. 추첨 결과는 다음달 9일 홈페이지에 공지한다.

바디프랜드 관계자는 "코로나 시대에 살고 있는 국민들을 바디프랜드 안마의자가 대신 안아드리며 고객의 건강을 기원하는 마음을 담아 이번 프로모션을 준비했다"며 "부담 없는 가격으로 안마의자 1대를 더 가져가실 수 있는 이번 혜택을 놓치지 마시기 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr