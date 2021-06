경기 회복에 살아난 전력수요…5월 평균 최대전력, 전년比 7.3% ↑

전력수요 회복세…5월 평균 최대전력, 작년보다 7.3%↑

[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난해 코로나19로 위축된 경기가 살아나면서 전력수요도 회복되고 있다.

9일 전력통계정보시스템(EPSIS)에 따르면 올해 5월 평균 최대전력은 6만3388㎿로 지난해 같은 기간보다 7.3% 증가했다.

평균 최대전력이란 일정 기간 하루 최대 전력 합계의 평균값이다. 월평균 최대전력이 증가했다는 건 그만큼 국내 전력 수요가 증가한 것으로 해석할 수 있다.

코로나19 영향으로 하향 곡선을 그리던 평균 최대전력은 지난해 11월에 전년 동기 대비 0.3% 증가하며 반등한 이후 7개월 연속 상승세를 이어가는 중이다. 특히 5월 최대전력은 재작년 5월 평균 최대전력(6만3715㎿)과 격차를 0.5%까지 좁히며 코로나19 이전 시점 수준으로 회복했다.

실제 한전의 월별 전력 판매량도 연말을 기점으로 증가세로 돌아섰다. 한전 전력통계속보에 따르면 월별 전력 판매량은 지난해 11월부터 5개월 연속 증가 추세를 나타내고 있다.

이처럼 전력 수요가 살아나는 조짐을 보이는 가운데 전통적인 전력 성수기인 7~8월을 앞두고 있어 여름철 전력 수급 관리에 대비해야 한다는 분석도 나온다.

